Salernitana, è fatta per Liverani in panchina: domani attesi gli annunci Sabatini punta su di un suo fedelissimo per tentare un’altra impresa

Se non ci saranno sorprese, Fabio Liverani sarà il nuovo allenatore della Salernitana. L'ex tecnico di Cagliari e Lecce in giornata ha incontrato Walter Sabatini al quale ha dato la sua disponibilità ad accettare la sfida della Salernitana. Per il tecnico romano si tratta di un'opportunità importante per tornare in corsa dopo un periodo di inattività. Ma a fare la differenza è stata la presenza di Walter Sabatini, dirigente a cui è legato da oltre venti anni. L'attuale dg della Salernitana ha più volte puntato sull'allora centrocampista per la costruzione delle sue squadre: ad inizio anni Duemila lo scoprì e gli affidò le chiavi della mediana del Perugia; qualche anno dopo lo portò con sé prima alla Lazio e poi al Palermo. Adesso sono pronti a ritrovarsi a Salerno per una sfida difficile ma non impossibile. Gli annunci ufficiali sono attesi per la giornata di domani quando la Salernitana comunicherà prima l'esonero di Filippo Inzaghi e, contestualmente, l'annuncio di Fabio Liverani. In carriera il tecnico romano ha spesso giocato con la difesa a quattro ed un centrocampo a tre. Basi da cui ripartirà il nuovo corso della Salernitana che è pronta a scommettere su Liverani per tentare la rincorsa salvezza. Il tecnico firmerà un contratto fino a giugno con opzione im caso di salvezza.