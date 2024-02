Salernitana, ufficiale l'esonero di Filippo Inzaghi Arriva l'annuncio della società: dopo 16 partite si cambia nuovamente allenatore

Ora è anche ufficiale. Come ampiamente previsto, Filippo Inzaghi non è più l'allenatore della Salernitana. La società granata in mattinata ha comunicato "di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il sig. Filippo Inzaghi. Nel ringraziarlo per la dedizione al lavoro dimostrata, la Società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera". Super Pippo ha chiuso la sua esperienza in granata con il ko interno contro l'Empoli. In 16 partite ha collezionato appena 10 punti, frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Ironia del destino, il suo esonero è arrivato proprio a pochi giorni dal derby in famiglia con il fratello Simone. Venerdì sera, infatti, la Salernitana sarà di scena a San Siro per la sfida contro l'Inter. Ma sulla panchina della Salernitana ci sarà Fabio Liverani. Nella giornata di ieri il dg Walter Sabatini ha raggiunto l'intesa con l'ex Cagliari e Lecce, suo fedelissimo da calciatore e che, adesso, si appresta a sposare il progetto granata per tentare la difficilissima rincorsa salvezza.