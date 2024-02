Salernitana, l'ad Milan: "Crediamo all'impresa e continuiamo a programmare" "Siamo convinti che Salerno meriti la massima serie e su questo continuiamo a lavorare"

"Da parte mia va un ringraziamento a mister Inzaghi che abbiamo avuto modo di conoscere. Un uomo di grande qualità umane ma insieme al presidente e al direttore abbiamo deciso di dare una nuova opportunità, un nuovo slancio a questo club. C'è ancora spazio per fare un'impresa. Se la merita il club e la città di Salerno. Pensiamo che Fabio Liverani sia la persona giusta per dare questo slancio. Ho avuto modo di conoscerlo in queste ore, è un uomo di grandissimo spessore. Noi crediamo a questa impresa". Lo ha detto l'ad della Salernitana, Maurizio Milan presentando il nuovo tecnico Fabio Liverani. "Già da qualche mese la parola sostenibilità finanziaria è diventato un mantra della nostra società ma ciò non significa che non crediamo nella salvezza. La seconda lettera dell'alfabeto non la voglio nemmeno pronunciare. Siamo qui con un nuovo mister proprio per provare a fare l'impresa. Noi siamo fermamente convinti che Salerno meriti la massima serie e su questo continuiamo a lavorare. Abbiamo parlato con Liverani degli sviluppi che vogliamo fare al centro sportivo, sia io che il presidente siamo convinti che ce la si possa fare. Ma nella conduzione di un'azienda non si può fare a meno della sostenibilità finanziria".