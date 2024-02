Salernitana, sfortuna Sabatini: nuovo infortunio per il direttore generale Lo ha annunciato attraverso i social: "Ma per Salerno mi bastano cuore e testa"

Ieri mattina Walter Sabatini aveva suonato nuovamente la carica nel corso della conferenza stampa di presentazione di Fabio Liverani. In serata, però, il direttore generale della Salernitana ha dovuto fare i conti con un nuovo infortunio. A raccontarlo attraverso i social è stato lo stesso dirigente granata che ha informato amici, conoscenti e tifosi di quanto accaduto. "Inizio a credere all'esistenza della nuvola di Fantozzi..come se non bastasse, dopo la vertebra fratturata lo scorso mese, ieri sera ho deciso di fratturarmi una gamba, Dunque per chi mi vedrà nel prossimo mese non vi spaventate (son veramente brutto), per Salerno mi bastano cuore e testa", ha sottolineato Walter Sabatini che, nonostante le difficoltà dei granata, continua a credere nella rincorsa salvezza. "Posso vivere anche senza polmoni, vertebre e gambe finché ho Salerno, la chiosa del direttore generale del cavalluccio marino che, seppur a distanza, continuerà a far sentire la propria presenza a tecnico e calciatori per provare a riaprire i giochi salvezza.