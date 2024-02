LIVE | Inter-Salernitana 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Inter-Salernitana

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. A disposizione: Di Gennaro, Audero, Arnautovic, Klaassen, Frattesi, Buchanan, Asllani, Bisseck, Dimarco, Darmian, Stankovic, Sanchez. Allenatore: Simone Inzaghi.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pellegrino, Boateng, Pasalidis; Sambia, Basic, Coulibaly, Zanoli; Candreva Tchaouna; Dia. A disposizione: Costil, Allocca, Manolas, Martegani, Maggiore, Gomis, Kastanos, Legowski, Vignato, Weissman, Simy. Allenatore: Fabio Liverani.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì - assistenti: Cecconi e C. Rossi. IV uomo: Camplone. Var: Serra. Avar: Valeri.

NOTE. Angoli: 5-0.

16' - Calhanoglu calcia dal limite, palla alta. Dominio Inter in questo primo quarto d'ora.

15' - Incredibile occasione mancata da Lautaro Martinez: cross dalla destra di Dumfries, l'argentino tutto solo in area stecca.

8' - Ancora Inter pericoloso: Barella crossa dalla destra per Thuram, Pasalidis anticipa in angolo. Dalla bandierina è ancora prodigioso Ochoa che riesce ad anticipare Thuram e a deviare in corner.

7 - Pericolo dalla bandierina: cross dalla destra di Calhanoglu, Bastoni colpisce di testa ma non inquadra lo specchio.

6' - Incredibile occasione per l'Inter: Bastoni lancia da sessanta metri, la difesa granata si addormenta, Barella s'inserisce, entra in area e calcia, Ochoa devia sulla traversa.

4' - Ancora Inter: angolo dalla destra, Boateng respinge, la palla arriva a Mkhitaryan che spara dalla distanza ma la conclusione si perde alta.

2' - Inter vicinissimo al gol: angolo dalla destra, Bastoni colpisce di testa, Ochoa salva, la palla arriva a Thuram che a porta vuota colpisce il palo.

1' - Fischio d'inizio: l'Inter gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: tutto pronto per il fischio d'inizio di Inter-Salernitana.

IL PRE-GARA. Esordio sulla panchina della Salernitana per Fabio Liverani che, alla prima, cambia poco rispetto ai suoi predecessori. Il tecnico romano riparte dalla difesa a tre: Boateng stringe i denti e sarà titolare; a sorpesa gioca anche Pasalidis, recuperato in extremis, Pellegrino completa il trio. In mediana tocca a Coulibaly e Basic con Zanoli e Sambia sulle corsie esterne. Sorprese anche in avanti: Tchaouna e Candreva agiranno alle spalle di Dia, soltanto panchina per Weissman.