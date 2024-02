Fazio-Manolas: dalle notti europee alla rincorsa salvezza con la Salernitana I due difensori furono grandi protagonisti alla Roma: ora si ritrovano con la "regia" di Sabatini

Con la maglia della Roma hanno giocato decine di partite uno accanto all'altro. Ora, dopo essersi ritrovati alla Salernitana, Kostas Manolas e Federico Fazio potrebbero ritrovarsi nuovamente a far coppia nel reparto difensivo. Fabio Liverani, infatti, è fortemente tentato dal ricomporre la coppia che, per anni, ha rappresentato una muraglia invalicabile per il popolo giallorosso. Il greco e l'argentino erano in campo in quell'epico 3-0 con cui i capitolini superarono il Barcellona all'Olimpico e conquistarono il pass per la semifinale di Champions League. In quella notte datata aprile 2018, Manolas mise a segno anche la rete del tris, decisiva per il passaggio al turno successivo.

Risale al 2018 anche l'ultima partita giocata insieme dai due ex giallorossi: era il 12 maggio quando la Roma superò 2-0 in casa la Juventus. Fazio e Manolas, come accaduto spesso in quel campionato, giocarono uno accanto all'altro nella difesa a quattro. All'epoca Walter Sabatini aveva lasciato già da due anni la Capitale. Ma era stato proprio l'attuale direttore generale della Salernitana, seppur in annate differenti, a puntare su Fazio e Manolas per blindare la difesa giallorossa.

Una scelta su cui, sei anni dopo, Sabatini è pronto a scommettere nuovamente. Tre anni fa, il dg costruì attorno al "comandante" italo-argentino l'instant team che centrò una clamorosa salvezza. Ora, dopo il suo ritorno all'ombra dell'Arechi, il dirigente umbro ha deciso di ricomporre quel tandem, aggiungendoci anche l'esperienza di Boateng per cercare di blindare la difesa della Salernitana e tentare una rincorsa salvezza che, ad oggi, sembra difficilissima.

Sabato, in occasione del match casalingo contro il Monza, Liverani potrebbe lanciare Manolas e Fazio in campo dal 1'. Il greco, dopo essere rimasto a guardare al "Meazza", non vede l'ora di gettarsi nella mischia; l'italo-argentino è al rientro da un infortunio ma è desideroso di dare il suo contributo. Liverani, viste le non perfette condizioni di Boateng, in questi giorni ha provato a lungo la difesa a tre con Fazio, Manolas e Pasalidis. In caso di difesa a quattro, invece, sarebbe più difficile immaginare un impiego in contemporanea dei due ex giallorossi che, a quel punto, potrebbero anche far staffetta a partita in corso.