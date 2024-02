Qui Monza, Palladino sorride: Di Gregorio recupera per Salerno I brianzoli ritrovano il proprio portiere

Un recupero importante. Il Monza ritrova Michele Di Gregorio. Il portiere, tra i pilastri dei lombardi, ci sarà all’Arechi. Passata la paura per il duro scontro di gioco nella sfida con il Milan, con ferita saturata con ben sei punti sul volto, ora l’estremo difensore corre verso un recupero con possibile maglia da titolare. Di Gregorio sarà valutato nella rifinitura ma è pronto a scalzare Sorrentino, scendendo in campo con un turbante protettivo.

Oltre a Di Gregorio, il Monza potrebbe recuperare anche Ciurria, pronto a smaltire i problemi al ginocchio. Palladino sembra avere chiare le idee di formazione. Il Monza ripartirà dal 3-4-2-1, con Izzo, Marì e Carboni. Sulle fasce si rivedranno Birindelli e uno tra Pereira e Zerbin. In mezzo al campo conferme per Pessina e Gagliardini. Sulla trequarti spazio a per Dany Mota Carvalho e Colpani, con uno fra Colombo e Djuric a completare il reparto offensivo.