Salernitana-Monza, cresce il numero della prevendita in vista del match decisivo Scongiurato il minimo stagionale: si punta a sfiorare quota 18mila spettatori

Il calore dell'Arechi per una sfida determinante. Salernitana-Monza avrà una cornice di pubblico importante. L'anticipo in programma sabato alle ore 18:00 fa registrare numeri importanti dalla prevendita: sono al momento 6500 i biglietti venduti ( di cui 117 per il settore ospiti), circa un migliaio quelli staccati nella giornata di oggi. In virtù dei 10800 abbonamenti sottoscritti ad inizio stagione, saranno oltre 17mila gli spettatori che prenderanno posto nel Principe degli Stadi.

Una notizia che permette di strappare un sorriso soprattutto alla società che aveva puntato su tarìffe a prezzi contenuti per cercare di riempire l'Arechi in un match molto importante. Buona anche la risposta dei giovani tifosi che, grazie alle iniziative legate agli studenti e agli iscritti alle scuole calcio del territorio, avrà una cornice discreta nel settore Distinti.