Salernitana, operazione serenità: ritiro scattato e Sabatini parla ai calciatori Vigilia delicata per la sfida con il Monza

Un momento di crisi da superare. L’attenzione è massima. La Salernitana sa bene quanto conta la sfida di domani con il Monza, autentico spartiacque per poter dare ancora respiro alla rincorsa salvezza. Una vera e propria impresa sportiva da provare a raggiungere facendo affidamento su tutte le forze a propria disposizione.

Da ieri la squadra è in ritiro. In una struttura alberghiera del centro cittadino, la truppa campana si è ritrovata nella prima serata subito dopo l’allenamento svolto al pomeriggio. Prima cena di gruppo e soprattutto la volontà forte di Fabio Liverani di provare a cementare un gruppo che a Milano con l’Inter ha lanciato messaggi tutt’altro che positivi.

Ai segnali del tecnico si è aggiunta anche la carica di Walter Sabatini. Se l’assistente Bergamini è in città per essere vicino ai calciatori, il direttore generale deve combattere con la frattura alla gamba che lo ha messo ko dopo la presentazione alla stampa di Liverani. Cellulare alla mano, il dg ha dato vita a diversi colloqui individuali per sondare l’umore del gruppo, infondere fiducia in un momento determinante della stagione.