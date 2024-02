Salernitana tra i club più spendaccioni sul mercato: passivo di 59 milioni L'inchiesta del Corriere dello Sport inchioda la gestione sportiva e finanziaria dei granata

“Non si può pensare di lasciare dopo i grandi investimenti fatti fin qui per il presente e per il futuro del club”. Appena quattro giorni fa, l’amministratore delegato Maurizio Milan aveva smentito così le voci su un possibile disimpegno di Danilo Iervolino. Il rischio serie B ovviamente comporterebbe una rivoluzione nei piani di crescita e soprattutto di spesa del club, con l’inferno della cadetteria che frenerebbe i tanti progetti immaginati dalla società in questi anni.

Tra i dati emersi in questa settimana, spunta anche l’inchiesta realizzata dal “Corriere dello Sport” e che certifica gli investimenti ma anche la difficoltà della Salernitana nel riuscire a realizzare il comandamento della "sostenibilità economica". La Bersagliera è infatti all’ottavo posto per saldo negativo in tema di mercato negli ultimi cinque anni. La cifra si aggira sui 59 milioni di euro anticipata dal segno meno, nel nome dei tanti acquisti voluti da Danilo Iervolino per rendere super competitiva una squadra che invece ora è con le spalle al muro. Davanti ai granata ci sono soltanto Juventus, Milan, Napoli, Parma, Monza, Bologna e Lazio.

Fa riflettere anche il dato di quest’anno, con saldo negativo sui 16 milioni di euro, legati al riscatto di Dia e di Pirola e alle operazioni minori per provare a rinforzare una rosa che invece ora si trova ultima in classifica e a forte rischio retrocessione.