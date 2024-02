Salernitana-Monza, Fazio costretto al forfait: i convocati di Liverani Difesa in emergenza anche per la sfida contro i brianzoli

Sembrava recuperato e pronto anche ad avere una chance dal 1'. Ma nelle ultime ore Fazio ha accusato nuovi problemi che lo hanno messo fuori gioco per la partita contro il Monza. Il difensore argentino non risulta nella lista dei convocati diffusa da Liverani. Pienamente recuperato, invece, Boateng che potrebbe avere spazio a partita in corso. In lista figurano anche Dia e Coulibaly che, tuttavia, dovrebbero andare in panchina. Tra gli indisponibili figurano ancora Pirola, Pierozzi e Gyomber. La difesa, dunque, anche per la partita contro il Monza dovrà fare i conti con una situazione di emergenza.

SALERNITANA-MONZA: I CONVOCATI DI LIVERANI

Al termine della seduta di rifinitura il mister Fabio Liverani ha diramato la lista dei convocati per la gara tra Salernitana e Monza.

PORTIERI: Allocca, Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Boateng, Bradaric, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Basic, Coulibaly, Gomis, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Vignato;

ATTACCANTI: Candreva, Dia, Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman