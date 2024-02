Salernitana, rabbia e rimpianti: in coda frenano tutte, sei squadre in 4 punti Ennesima occasione sprecata per riaprire i giochi salvezza. È il Sassuolo cambia allenatore

La rabbia per il ko interno contro il Monza ha lasciato spazio a tanti rimpianti per l'ennesima occasione sprecata dalla Salernitana. I risultati maturati sugli altri campi hanno, infatti, lasciato invariata la situazione in quota salvezza. Delle squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere, soltanto l'Empoli è riuscito a fare il colpo grosso, aggiudicandosi lo scontro salvezza con il Sassuolo (esonerato Alessio Dionisi, panchina al tecnico della Primavera, l'ex granata Emiliano Bigica) e volando a +5 sul terzultimo posto. Un piccolo passo in avanti lo ha fatto anche il Cagliari che, pareggiando all'ultimo respiro contro il Napoli, ha agganciato a quota 20 punti il Sassuolo e il Verona. Gli scaligeri avevano aperto il turno con la sconfitta a Bologna (2-0). Sconfitte subite anche dall'Udinese (23 punti), battuta a Marassi dal Genoa, Frosinone (23 punti), superato 3-2 allo Stadium, e Lecce (24 punti), sconfitto 4-0 in casa dall'Inter.

La corsa salvezza, dunque, si preannuncia incandescente e tirata, con sei squadre (Lecce, Frosinone, Udinese, Sassuolo, Verona e Cagliari) racchiuse in appena quattro punti. Una situazione che aumenta i rimpianti in casa Salernitana ma che lascia comunque ancora un piccolissimo lumicino di speranza ai granata. A patto che già da Udine la musica cambi.