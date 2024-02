Salernitana, che risposta dalla tifoseria: 350 i tagliandi staccati per Udine Il popolo della Bersagliera abbraccia la squadra e farà sentire la sua voce anche in Friuli

Non si placa l’amore per la Salernitana. Anzi, nel momento di massima difficoltà, il popolo della Bersagliera si stringerà ancora una volta intorno alla sua squadra, provando a mettersi alle spalle la delusione per il ko con il Monza. Sono circa 350 i tagliandi staccati per il settore ospiti del Bluenergy Stadium per il match in programma sabato alle ore 15:00. Un dato favorito dall’assenza di limitazioni in materia di ordine pubblico, con biglietti in vendita fino alle ore 19:00 di venerdì al costo di 25 euro.

Sfida sentita però anche per l’Udinese, alle prese con un momento di forma tutt’altro che esaltante e con la panchina di Cioffi che scricchiola. Il club bianconero ha deciso di varare un’iniziativa per stringere i propri tifosi intorno alla squadra bianconera, con biglietti disponibili per gli under 18 al costo di 5 euro in tutti i settori.