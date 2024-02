Salernitana, faccia a faccia Liverani-squadra alla ripresa degli allenamenti Il tecnico ha chiesto ai calciatori spiegazioni sulla brutta prova col Monza. Udine sarà decisiva

Un faccia a faccia per provare a dare una scossa alla sua Salernitana, far passare il messaggio che ancora c’è vita e che il discorso salvezza non è ancora archiviato. Quasi quarantotto ore dopo il ko pesantissimo con il Monza, Fabio Liverani ha voluto guardare negli occhi la sua squadra. Nel chiuso del Centro Sportivo Mary Rosy il tecnico romano ha parlato ai suoi calciatori e ha chiesto spiegazioni sulla prestazione di sabato scorso con il Monza, nel primo dei match chiave in ottica salvezza cestinato nel peggiore dei modi.

Liverani sa bene che la trasferta di Udine rappresenta la sua personalissima ultima spiaggia, così come l’ultima boa di classifica per la Bersagliera alla quale aggrapparsi per provare a sognare una rimonta epica. In Friuli, potrebbero vedersi i primi segni della rivoluzione fisica soltanto abbozzata dal trainer romano, con il passaggio al 4-3-1-2 ormai non più rimandabile per dare estro ed imprevedibilità al gioco granata.