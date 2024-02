Salernitana, jolly Sabatini: il dg contatta Liverani e pensa a un blitz in città Il dirigente è amareggiato per la crisi dei granata: ora pretende una svolta

“Euforici e disperati”. Dell’etichetta che Walter Sabatini attaccò alla maglietta della Salernitana sin dalla sua conferenza stampa di presentazione al momento la squadra granata ha fatto il pieno solo del secondo sentimento. Rabbia e amarezza per un ultimo posto in classifica che fa male e lascia tanti rimpianti. Soprattutto delusione, sentimento che ha rapito anche Sabatini, costretto a convivere con i propri problemi di salute e condannato ad essere lontano dalla sua Salernitana.

Ieri il direttore generale ha ringraziato via social i tifosi per le testimonianze d’affetto comunicando il suo ritorno a casa dopo un periodo di degenza in ospedale. Non è al meglio Sabatini eppure ha come epicentro dei suoi pensieri la volontà forte di salvare la Salernitana. Si è attaccato al telefono, in contatto prima con il “fido” Bergamini, poi con l’allenatore Fabio Liverani. Ha chiesto una scossa all’allenatore romano e si è interrogato anche sulla possibilità di un ritiro pre-Udinese, per il quale si valutano varie opportunità ma sono tante le difficoltà logistiche al momento.

A questa scelta potrebbe affiancare anche una sua discesa in campo. Il dg vorrebbe stringersi alla sua squadra e sogna di essere al Centro Sportivo Mary Rosy entro il fine settimana per dare un’ultima scossa alla squadra. Se le condizioni di salute lo permetteranno, non è escluso un blitz nelle prossime ore.