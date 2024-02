Offese alla società, sui social la tifoseria della Salernitana si spacca Le reazioni dopo il comunicato diffuso dalla società

La delusione per l’annata sportiva ma anche la volontà forte di limitare le offese. Il comunicato pubblicato dalla Salernitana in mattinata ha spaccato in due la tifoseria granata. Con una nota, la società granata ha annunciato “di aver intrapreso azioni civili e denunce penali a difesa del decoro e del buon nome di tutta la dirigenza in merito alle offese e ai commenti denigratori pubblicati sui social”. Tra le grinfie dei profili virtuali che hanno preso d’assalto i vari canali granata soprattutto il presidente Danilo Iervolino, deluso per il tenore dei messaggi indirizzati nei suoi confronti.

Il termometro del tifo campano però schizza da un estremo all’altro. Tantissima la delusione per il momento sportivo, con commenti tutt’altro che dolci indirizzati alla società e alla squadra. “Contestare è un nostro diritto. Invece di fare queste azioni pensassero a fare il massimo per la nostra Salernitana”, “Proverei a concentrarmi più sulle prestazioni in campo e fuori”, solo alcune delle dichiarazioni visibili sotto il post pubblicato dalla Bersagliera.

Diverse però anche le opinioni che condividono la presa di posizione del club: “Questa enorme spaccatura che si sta creando fa male a tutti indistintamente. La maturità sta nel saper vincere quanto nel saper perdere”, “Lo sport deve rimanere tale, ci vuole rispetto”. Segnale di una tifoseria preoccupata per il rendimento sportivo e che, al tempo stesso, ripudia con forza messaggi di violenza.