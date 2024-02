Salernitana, assist dal Napoli per la salvezza: Sassuolo travolto e ancora a -7 La vittoria roboante dei partenopei permette alla Bersagliera di tenere invariato il distacco

Un vero e proprio assist. Il campionato di serie A cancella gli asterischi e permette di avere una classifica ora in parità per partite disputate in ogni angolo della classifica. Il mercoledì dei recuperi permette alla Salernitana di strappare un sorriso. Il jolly arriva dal Napoli che, al Mapei Stadium, ha praticamente asfaltato il Sassuolo con un roboante 6-1. La furia di Osimhen e Kvara, oltre al gol di Rrahmani, permettono di stendere gli emiliani, diretti concorrenti dei granata.

Per i neroverdi dell’allenatore Bigica, la cui panchina però che ritorna ad essere un rebus dopo la pesante debacle del Mapei Stadium, il ko blocca la propria classifica a quota 20 punti, con la Salernitana che resta a sette lunghezze dal quartultimo posto. Per il Sassuolo domenica sarà tempo di scontro diretto con il Verona, squadra in coabitazione a quota 20 punti. La Salernitana osserverà il match avendo già disputato la propria finalissima con l’Udinese sabato pomeriggio alle ore 15:00. Sarà l’ultimo jolly, con il campionato che ancora una volta attende i granata.