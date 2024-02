Salernitana, scatta il ritiro: Boateng e Pirola in dubbio per Udine Seduta pomeridiana per la squadra granata, poi il trasferimento in albergo per la sfida salvezza

“Non credo nei ritiri, sono invenzioni belliche”. Così aveva sentenziato Walter Sabatini alla radio ufficiale della Serie A martedì scorso a chi chiedeva di un raduno anticipato in casa Salernitana per preparare al meglio la trasferta di Udine. Niente punizione, bensì la voglia di provare a guardarsi negli occhi con 24 ore d’anticipo rispetto alla consuetudine. Al termine dell’allenamento pomeridiano, penultima seduta pre-Udinese, la squadra si sposterà in un albergo del centro cittadino per cenare insieme e cercare il massimo della concentrazione.

Per Liverani sarà tempo di riflessioni e soprattutto anche di scelte. Soprattutto per la lista dei convocati che rischia di non annoverare sia Jerome Boateng che Lorenzo Pirola. Il tedesco deve fronteggiare i segni della fatica che incidono e non poco su un fisico possente, costretto a far fronte anche alla lunga inattività dei mesi precedenti che ora si fa sentire. Pirola invece sta lavorando per mettersi alle spalle il secondo grave infortunio muscolare rimediato in poco più di due mesi. Nel 2024 ha disputato solo 30 minuti con l’Empoli e si fermò sui titoli di coda del match. Ieri l’ex Inter ha lavorato a parte, accelerando però i ritmi. Liverani confida di portarlo con sé in panchina, in un reparto che annovera appena quattro difensori centrali disponibili (Manolas, Fazio, Pasalidis e Pellegrino), con i primi due però con minutaggio però da decifrare.