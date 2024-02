Cagliari-Salernitana, prevendita al via: obbligo di tessera per i granata Alle ore 16 saranno disponibili i 415 tagliandi

Restrizione forte. Per lo scontro diretto Cagliari-Salernitana, la Bersagliera potrà contare solo su una piccolissima fetta dei propri tifosi. Alle ore 16:00 scatterà la prevendita per la sfida dell’Unipol Domus in programma sabato prossimo alle ore 15:00. Pugno duro dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive che ha obbligherà la vendita solo ai residenti a Salerno e provincia e ai possessori di tessera del tifoso esclusivamente nel settore ospiti.

La capienza dello spicchio dell’Unipol Domus è di 415 posti. Il costo del singolo tagliando è di 35€, più i costi di prevendita e non sarà previsto il cambio nominativo.