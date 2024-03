Salernitana, Liverani prepara la rivoluzione: spiccano due possibili sorprese Il tecnico valuta il passaggio al 4-3-1-2 con una formazione ricca di "volti nuovi"

Fabio Liverani rivolta come un calzino la sua Salernitana e cerca la formazione giusta per mettere al tappeto l’Udinese e riprendere la propria corsa salvezza. Nella sfida in Friuli, il tecnico romano potrebbe dare vita ad una rivoluzione tattica. Niente spazio per il 3-4-2-1, bensì un rilancio del 4-3-1-2. Il passaggio alla difesa a quattro potrebbe avere anche le presenze illustri di Fazio e Manolas. L’argentino e il greco potrebbero avere la meglio su Pasalidis e Pellegrino, con Zanoli e Bradaric sulle corsie.

In mezzo al campo, Maggiore potrebbe agire da regista, con Basic e Lassana Coulibaly favoriti per il ruolo di mezzali. Tutt’altra musica invece per l’attacco: Candreva sarà il trequartista mentre è maxi-ballottaggio per il reparto offensivo. Simy potrebbe ritrovare una maglia da titolare e agire da centravanti per favorire i movimenti di uno fra Weissman e Dia, con il primo però al momento favorito.

Fortissimo il rischio forfait sia per Boateng che per Pirola. Il primo non ha smaltito le fatiche delle prime settimane granata, il secondo ha rallentato il suo percorso di recupero dal problema muscolare rimediato con l’Empoli. Out anche Pierozzi e Gyomber.