Udinese-Salernitana 1-1, Cioffi: "Pari amaro, sognavo tutt'altra gara" L'analisi del tecnico in conferenza stampa

Gabriele Cioffi ha commentato Udinese-Salernitana 1-1 in conferenza stampa: "Questo pari fa un po’ scontenti tutti, almeno noi volevamo vincere per regalare una vittoria in casa davanti al nostro pubblico, per liberarci dalle tante pressioni che ci portiamo dietro da troppo tempo. Siamo entrati contratti, abbiamo preso gol subito, poi però ci siamo sciolti. Abbiamo creato spazi e due occasioni importanti, entrando in controllo della partita e trovando il pari prima dell’intervallo.

Nella ripresa eravamo convinti che potevamo vincerla. Avrei tolto gli esterni che erano ammoniti ma c'è stata un’ingenuità clamorosa. L'espulsione ci ha penalizzato e ha cambiato la gara: il risultato poteva essere indubbiamente un altro.

Sulla classifica? L’ho detto più volte, è una maratona, e vincerà chi non guarderà l’avversario ma penserà ai propri obiettivi, ho grande fiducia nella squadra che alleno. Corriamo forte. Mi aspetto una partita velenosa specie per gli strascichi arbitrali con la Lazio. Disappunto con i tifosi? Li rispettiamo, incassiamo con grande dignità e non vediamo l’ora di renderli fieri di noi".