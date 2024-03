Cessione Salernitana, il legale di Lotito: "Siamo in causa con i trustee" "Abbiamo due cause pendenti, una civile e una penale. Il presidente vuole essere ascoltato"

Claudio Lotito chiederà ai magistrati di essere ascoltato sulla vendita della Salernitana. Lo ha spiegato l'avvocato Gian Michele Gentile che a LaPresse ha svelato le azioni legali messe in campo da tempo dall'imprenditore laziale. "Se c'è un'indagine sulla vendita della Salernitana noi chiederemo di essere sentiti dal pm, ma per noi quello della Salernitana è un problema che riguarda i trustee", ha sottolineato Gentile. "Ho sentito ieri alla radio che lo stralcio d'indagine mandato a Roma riguarda la vendita della Salernitana, ma non so se c'entra Gravina o meno. Noi per la vendita della Salernitana abbiamo due cause pendenti nei confronti dei trustee, una civile e una penale".

A distanza di oltre due anni dalla cessione, dunque, emergono nuovi aspetti legati alla vicenda che portò Danilo Iervolino al timone del cavalluccio marino dopo l'offerta lampo presentata ai trustee a poche ore dal gong. "Noi da un anno siamo in causa con i trustee, non è una cosa di oggi. Sappiamo che la società Salernitana che era stata stimata 40-50 milioni è stata venduta a 10. E c'è un procedimento pendente".

Gentile, dunque, ha assicurato che Lotito chiederà di essere ascoltato come parte lesa. Per quanto riguarda la segnalazione della Direzione Nazionale Antimafia - che è al centro dell'inchiesta della Procura di Perugia sui presunti dossieraggi -, Gentile ha spiegato di non essere a conoscenza di nulla. "Lotito era stato ascoltato a Perugia qualche mese fa come persona informata sui fatti". La Guardia di Finanza, inoltre, avrebbe acquisito documenti in merito alla denuncia presentata da Lotito.