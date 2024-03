Salernitana, scatta il Colantuono-ter. Nello staff anche Ribery Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio. Il francese confermato e maggiormente coinvolto

La Salernitana riparte da Stefano Colantuono. Il tecnico romano darà il via questo pomeriggio alla sua terza parentesi sulla panchina granata. Alle ore 15:00 è in programma la ripresa degli allenamenti, con gruppo però che non avrà ben otto calciatori impegnati in giro per il Mondo con le rispettive nazionali. A Colantuono dunque, il compito di traghettare la Bersagliera fino al termine della stagione con due missioni: cercare di strappare il massimo da un calendario tutt’altro che agevole e provare a valorizzare una rosa fin qui che ha in campo non ha mai dato l’impressione di poter certificare il suo effettivo valore.

Il Colantuono-ter è figlio anche della decisione forte di Danilo Iervolino di separarsi da Filippo Inzaghi. Il patron non ha accolto le richieste di Super Pippo, pronto a ritornare in panchina ma solo attraverso l’adeguamento e l’allungamento del contratto fino al 30 giugno 2025 e con la richiesta di un nuovo direttore sportivo dopo i dissidi con Walter Sabatini. Proposte non accolte da Iervolino che ha deciso di non rivoluzionare l’area sportiva ma prendersi qualche settimana di tempo per scegliere quale sarà il progetto futuro che avrà come obiettivo verosimilmente una pronta risalita in serie A.

A Colantuono dunque il compito di rendere meno amara l’ultima parentesi di una stagione senza squilli. Il tecnico romano si affiderà allo staff che ha accompagnato Fabio Liverani. Andrea Bovo sarà il vice, i preparatori saranno Vincenzo Laurino, Marco Celia e Daniele Tozzi, Manolo Pestrin sarà confermato come collaboratore. A loro si aggiungerà anche Franck Ribery, pronto a ricoprire un ruolo più importante rispetto alla figura marginale ricoperta fin qui.