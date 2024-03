Salernitana, Dia torna in campo con la Nazionale: il club valuta una mediazione Il club pensa anche al mercato futuro: si cerca una strada per tenere "in vetrina" l'attaccante

A quasi in mese di distanza dall'ultima apparizione con la Salernitana, Boulaye Dia stasera tornerà in campo con la maglia della nazionale senegalese. Il calciatore, nonostante le divergenze avute con il club granata, è stato convocato per l'amichevole contro il Gabon. Un test che sarà seguito con grande attenzione e curiosità anche a Salerno. L'attaccante, infatti, resta un patrimonio importante per la Salernitana che, al rientro dagli impegni internazionali, potrebbe avviare anche un'opera di mediazione con il senegalese.

Pur avendo depositato una maxi-istanza al Collegio Arbitrale con la quale la Salernitana spera di ottenere il taglio dello stipendio di Dia ed un maxi-risarcimento da 20 milioni, la società è consapevole che l'ex Villareal rappresenterà il pezzo pregiato del prossimo calciomercato. Il club granata, dunque, potrebbe proporre un accordo al 27enne per evitare di arrivare fino in fondo nella battaglia legale.

Una mediazione che, in caso di esito positivo, potrebbe cambiare anche gli scenari tecnici. La Salernitana ha necessità di tenere Dia in vetrina per evitare che cali ulteriormente la sua valutazione di mercato e, soltanto facendo giocare l'attaccante, potrebbe tenere accesi i riflettori su di lui. L'esonero di Fabio Liverani, con il quale Dia aveva rotto in maniera definitiva ad Udine, e l'arrivo in panchina di Stefano Colantuono potrebbe agevolare il processo di riappacificazione tra il calciatore senegalese e la Salernitana.