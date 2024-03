Equilibrio e solidità: Colantuono pensa ad una Salernitana con il 4-4-2 Il tecnico romano costretto a fare i conti con tante defezioni. Fazio in dubbio per Bologna

Un test per valutare il gruppo e cercare il vestito migliore per la sua Salernitana. Stefano Colantuono sfrutta ogni occasione utile per intuire quale sarà la sua prima formazione per il debutto di Bologna. Nel test in famiglia con la Primavera, l’allenatore romano ha scelto il 4-4-2. Una scelta dettata dalle tante assenze (fuori nove nazionali oltre a Fazio, Pierozzi e Boateng), ma anche dalla volontà di dare equilibrio e solidià alla squadra granata.

Davanti a Costil, difesa obbligata con Pasalidis e Manolas al centro. Sulle corsie occhio alla candidatura di Sambia, con Zanoli che potrebbe insidiare Candreva nel ruolo di esterno alto. Dall’altra parte conferma per Bradaric alle spalle di uno fra Tchaouna e Vignato. In mezzo al campo è maxi-casting così come in attacco, con Weissman favorito per far coppia con uno dei centravanti. In attesa di capire quale sarà la decisione sul caso Boulaye Dia, dopo la battaglia legale in atto e i primi ripensamenti su una possibile apertura.

Per la squadra ora 48 ore di riposo, con ripresa degli allenamenti prevista martedì pomeriggio. Da valutare Fazio, in forte dubbio per la trasferta di Bologna, mentre filtra ottimismo sia su Pierozzi che su Boateng.