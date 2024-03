Bologna-Salernitana, cresce il numero dei tifosi ospiti presenti al Dall'Ara Eliminato l'obbligo di possesso di fidelity card per l'acquisto dei tagliandi

Via libera per la trasferta di Bologna. Dopo il semaforo verde dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che non aveva riscontrato problemi in materia di ordine pubblico per Bologna-Salernitana, da ieri la società emiliana ha eliminato l’obbligo di fidelity card per l’emissione dei tagliandi, permettendo così ai tifosi granata di far crescere il numero di spettatori presenti al Dall’Ara nel giorno di Pasquetta. Il dato provvisorio si aggira intorno alle 400 unità. Il costo del tagliando per i sostenitori campani è di 18 euro più commissioni. La vendita terminerà alle 19:00 del 31 marzo.

Sarà un Dall’Ara quasi da tutto esaurito. Al momento fra biglietti ed abbonamenti siamo già oltre quota 26000 gli spettatori previsti, con la Curva San Luca, i Distinti e la Kids Stand esauriti. Restano in vendita biglietti di Tribuna Coperta, Poltrona Gold.