Givova Scafati Basket ko con il Banco di Sardegna Sassari (74-99) Giuliani: "Ci dispiace aver offerto questo spettacolo nell'ultima apparizione casalinga"

Sconfitta casalinga, nell'ultimo match tra le mura amiche per la stagione 2023/2024, per la Givova Scafati, superata alla Beta Ricambi Arena - PalaMangano dal Banco di Sardegna Sassari con il risultato di 74-99 nella ventinovesima e penultima giornata della LegaBasket Serie A. La squadra gialloblu, già salva, non trova l'acuto dinanzi al suo pubblico e la società dell'Agro ha palesato il disappunto per la prova espressa dal roster nel post-gara.

"Doveva essere una festa, invece non lo è stato"

"Sono qui a riferire le parole di patron Longobardi. Quella di stasera doveva essere una festa, invece non lo è stato, perché squadra e staff non hanno dato quello che ci si attendeva in occasione di quest’ultima partita casalinga contro Sassari. - ha affermato il general manager della Givova, Alessandro Giuliani - È vero che abbiamo raggiunto con anticipo l’obiettivo salvezza, ma è altrettanto vero che avremmo voluto superare quota 24 punti che avevamo fatto lo scorso anno. Ci dispiace aver offerto questo spettacolo in occasione dell’ultima apparizione casalinga stagionale".

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Ventinovesima Giornata

Givova Scafati - Banco di Sardegna Sassari 74-99

Parziali: 19-23, 16-26, 17-26 22-24

Scafati: Cavaliere ne, Sangiovanni ne, Blakes 2, Gentile 11, Henry 19, Mouaha 4, Pinkins 5, Rossato 13, Robinson 12, Nunge 2, Pini 2, Gamble 4. All. Boniciolli

Sassari: Cappelletti 8, Pisano ne, Treier, Tyree 20, Kruslin 12, Raspino ne, Gandini, Diop 15, Gombauld 12, McKinnie 8, Jefferson 14, Charalampopoulos 10. All. Markovic

Arbitri: Rossi, Borgo, Bartolomeo