Bologna-Salernitana 3-0, Colantuono: "Sconfitta amara, ho diversi rimpianti" Il tecnico romano: "Con me nessuno alzerà il piede dall'acceleratore"

Stefano Colantuono ha commentato Bologna-Salernitana 3-0: “Non è facile per il momento, per la situazione. Abbiamo messo in campo quello che avevamo preparato in settimana e in parte ci siamo riusciti. Purtroppo abbiamo avuto un’occasione con Simy che poteva cambiare la partita. Il Bologna è avversario ostico, in un grande momento. Sono rammaricato solo per il terzo gol perché poi non posso lamentarmi di niente. Purtroppo adesso dobbiamo resettare tutto e pensare al Sassuolo per omaggiare i nostri tifosi che anche oggi erano oltre 1000 e che dobbiamo onorare così come per la nostra società. I tifosi sono unici, mi dispiace tanto per loro.

Non siamo ancora condannati. Quando arriverà la matematica certezza non accetterò nessun passo indietro. Bisogna onorare questo campionato al massimo anche perché mancano tante sfide da qui alla fine e serve dare il massimo, finendo al meglio questo campionato.

Settore giovanile? In questo momento penso alla prima squadra. Poi se ci sarà possibilità valuteremo. Ora la priorità è dare il massimo, cercare di restare vivi il più possibile.

Dia? La società sta trattando con gli agenti per trovare una quadra. Se il presidente mi dirà che sarà disponibile lo riabbraccerò”.