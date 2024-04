Salernitana, numeri da horror nel 2024: tutti i record negativi Statistiche impietose per i granata: solo 2 punti portati a casa sui 36 disponibili

La sconfitta di Bologna ha certificato il momento nerissimo della Salernitana. Al Dall’Ara, all’esordio di Stefano Colantuono sulla panchina granata, Candreva e compagni hanno dato continuità ad un rendimento da film horror. Terzo ko di fila, il decimo nelle dodici sfide disputate nel 2024. Il girone di ritorno che doveva essere l’inizio della riscossa granata si è trasformato invece in un racconto da brividi: solo due punti portati a casa nell’anno solare sui trentasei disponibili. Altro che operazione rimonta.

Rendimento orribile che ha praticamente cancellato le speranze di poter immaginare una rimonta salvezza, con il distacco del quartultimo posto che resta invariato a quota 11 punti alimentando però i rimpianti per una zona salvezza che ha teso la mano ai granata fino alla fine.

Sono appena quattordici i punti messi in fila però da Candreva e compagni dopo ben trenta giornate di campionato. Solo una squadra in questo momento della stagione aveva fatto peggio in serie A: si tratta del Benevento 2017-2018, arrivato alla 30esima giornata con tredici punti, uno in meno della squadra granata.