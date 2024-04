Salernitana, non disperdere il tifo! Prevendita flop con il Sassuolo Si va verso il minimo stagionale, con dato al di sotto dei 15376 registrati con il Lecce

La delusione per una stagione da incubo, le mortificazioni sportive che arrivano una dopo l’altra e le nubi sul futuro che continuano a restare ferme sull’Arechi e sull’intera città. Per la Salernitana sono ore di riflessione ma anche di malumore. Sempre più crescente, soprattutto in seno alla tifoseria che, dopo l’ennesima dimostrazione d’amore arrivata a Bologna, ora potrebbe alzare il piede dell’acceleratore.

La frattura tra squadra e tifo potrebbe rappresentare la sconfitta più grande dell’intera annata orribile inanellata dai granata. Il dato raccolto per la prossima sfida interna con il Sassuolo lascia intendere che sarà minimo stagionale: poco più di 1000 tagliandi venduti, numero che al momento non eguaglia nemmeno i 1200 cuori granata presenti a Bologna. Sarebbero 12mila gli spettatori virtualmente sugli spalti dell'Arechi. Nemmeno le iniziative volute dal club con prezzi contenuti in tutti i settori dell’Arechi sono servite per accendere la corsa al biglietto. Anzi, anche la Curva Sud Siberiano da sempre sold-out sin da inizio stagione presenta ancora qualche sediolino vuoto. Termometro di una delusione crescente, in attesa di una retrocessione ormai nell’aria.