Salernitana, Colantuono studia novità per il Sassuolo Il tecnico pronto a ripartire dal 4-4-2 ma con un occhio all'infermeria

Ripresa tra sala video e palestra. Stefano Colantuono ha torchiato la sua Salernitana, cercando di decifrare gli errori che hanno deciso la trasferta di Bologna. Venerdì arriva il Sassuolo, sfida ben più alla portata sia per il momento che per la classifica dei neroverdi. Il tecnico romano è pronto a ripartire dal 4-4-2 ma potrebbe varare diverse novità di formazione.

Tanto ruota intorno alle condizioni di Pellegrino, Manolas e Pierozzi, usciti malconci per noie muscolari dalla sfida del Dall’Ara. Non dovrebbero esserci problemi per i tre, seppur Pellegrino potrebbe partire dalla panchina per scelta tecnica con l’arretramento di Bradaric.

Trema anche Basic: il colpo al ginocchio accusato nel primo tempo con il Bologna verrà valutato con grande attenzione. Possibile il rilancio dal primo minuto di Coulibaly. In attacco Weissman insidia Simy. Sempre a parte Dia, così come gli infortunati Fazio, Gyomber, Ochoa e Kastanos.