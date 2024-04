Salernitana-Sassuolo, la prevendita resta freddissima: il dato Il rischio è di stabilire il nuovo minimo stagionale all'Arechi

A quarantotto ore da Salernitana-Sassuolo, resta fortissima la delusione della tifoseria. Un sentimento evidenziato con forza dal dato arrivato dal botteghino e comunicato pochi minuti fa dalla società granata: per l’anticipo di venerdì sono appena 2000 i tagliandi staccati, di cui 14 per il settore ospiti.

Numeri tutt’altro che da capogiro nonostante l’impegno della società certificato con prezzi al ribasso e la conferma delle iniziative per gli studenti, per gli under 14 e soprattutto per i possessori di abbonamento. Strategia però condizionato dall’ultimo posto in classifica, con appena circa 12900 spettatori virtualmente sugli spalti per un freddo anticipo al venerdì.