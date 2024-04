Salernitana, alt esperienza! Colantuono si affida ai giovani. E Boateng… Il trainer pronto a riconfermare il 4-4-2 ma con diverse novità di formazione. In dubbio il tedesco

L’ultimo posto in classifica e la retrocessione alle porte obbligano la Salernitana a tirare fuori l’orgoglio e a mettere in campo una reazione d’orgoglio veemente. “Non permetterò a nessuno di alzare il piede dall’acceleratore”, era stato il monito di Stefano Colantuono, convinto dalla possibilità di poter offrire nelle prestazioni il carattere e la determinazione di una squadra che ha l’obbligo di onorare il campionato di serie A fino all’ultimo secondo.

Discorso che s’intreccia a doppio filo con le motivazioni, con ripercussioni che potrebbero vedersi soprattutto in chiave formazione. Spazio ai giovani, ai calciatori di proprietà da valorizzare, schierando di settimana in settimana un undici in grado di combattere alla pari con i propri avversari, senza abusare della parola “esperimenti”.

Caccia alle motivazioni dunque, con Colantuono che potrebbe così rinunciare ad inserire contemporaneamente troppi elementi di esperienza per affidarsi alla freschezza e alla fame di emergere di diversi elementi in rosa. Su tutti, i vari Pierozzi, Pirola, Tchaouna, Vignato, tutti in predicato di partire dal primo minuto con il Sassuolo. In difesa ci sarà spazio solo per Manolas, complice anche i problemi fisici accusati ieri da Boateng e che rischiano di costringere il tedesco ad un nuovo turno in panchina. In mezzo al campo Coulibaly soffierà il posto da titolare a Basic, non al top e al rischio per la sfida di domani. Sulla trequarti ci sarà ancora Candreva a guidare il gioco, con il capitano granata in diffida e a rischio per il suo personalissimo derby con la Lazio.