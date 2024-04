Salernitana, il sindaco Napoli su Arechi e Volpe: "Avanti con la progettazione" Comune e Regione al lavoro per gli stadi

Un tavolo con vista anche sul futuro dello stadio Arechi e del campo Volpe. Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha incontrato il Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nelle scorse ore. Tra gli argomenti anche il possibile restyling dell’Arechi e contestualmente il cronoprogramma per trasformare il Volpe nello stadio provvisorio della Salernitana proprio per permettere l’opera da oltre 100 milioni di euro prevista per il Principe degli Stadi.

“Stanno andando avanti i lavori per la progettazione dello stadio Arechi e del nuovo Volpe – le parole di Napoli rilasciate in Palazzo di Città in mattinata -. Come sapete, in Italia è un paese complesso in cui emergono sempre grandi difficoltà. Ci sono sempre grandi problemi per quanto riguarda le opere pubbliche ma si va avanti, con tempi contingentati per cantierizzare sia il campo Volpe che il restyling dell’Arechi”.