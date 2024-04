Salernitana-Sassuolo, Ballardini: "Temo la voglia di riscatto dei granata" Il tecnico dei neroverdi: "In estate si parlava di salto di qualità, ora sono ultimi"

Davide Ballardini ha presentato Salernitana-Sassuolo: “E’ una partita importante ma non decisiva. Nelle mie prime quattro partite abbiamo raccolto quattro punti, consapevoli che dovremo far meglio. Voglio vedere un Sassuolo concentrato, determinato, forte nel gioco e incisivo, oltre che attento, solido e compatto in fase difensiva. Sarà una sfida da non sbagliare, con il timore giusto che accende soprattutto la concentrazione e permette di avere il giusto rispetto dell’avversario”.

Poi il giudizio sulla Salernitana: “Non sarà decisiva contro una squadra che è certamente molto pericolosa perché vogliono far vedere ai propri tifosi che sono ragazzi seri e che ci tengono. Tutti pensavamo ad inizio stagione che la Salernitana avesse fatto un salto di qualità con una campagna acquisti di un certo rilievo. Ed invece questo dimostra quanto sia difficile il nostro campionato. Parliamo di una squadra ben attrezzata”.

Poi sui singoli: “Defrel? Sta bene, è un ragazzo intelligente, ha qualità, è bravo con e senza palla e a dare una mano in fase difensiva. Infermeria? Mancheranno Berardi e Pedersen, poi saranno tutti a disposizione”.