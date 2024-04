Salernitana, sei costole e sterno fratturato per Gianni Petrucci Il vice-presidente granata non è considerato in pericolo di vita

Resta l’apprensione per le condizioni di Gianni Petrucci. Il vice-presidente della Salernitana è ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma dopo il grave incidente stradale registrato a Valmontone, comune in provincia di Roma. Nella serata di ieri sono state fornite informazioni più chiare sulle condizioni di salute dell'ex numero uno del Coni: Petrucci non è in pericolo di vita ma nell'impatto ha subito la frattura di sei costole e dello sterno. Fratturata anche una vertebra sulla quale i medici vogliono vederci chiaro. Il dirigente però è cosciente, con la Tac alla testa svolta immediatamente dopo l’arrivo al nosocomio romano per una ferita alla testa. L’esame ha dato esito negativo. La moglie Raffaella è stata invece portata al Policlinico Tor Vergata: per lei solo contusioni lievi.

L’auto, che si trovava in zona Colle Pereto e diretta verso verso Valmontone, paese d’origine di Petrucci, è finita giù in una scarpata. Immediati i soccorsi come la corsa in ospedale. Dopo la paura ora il sospiro di sollievo: Petrucci resta in ospedale ma non in pericolo di vita.