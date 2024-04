Salernitana, Maggiore e Pirola testimonial di "Keep Racism Out" I due calciatori hanno ospitato al "Mary Rosy" i ragazzi dell'Oratorio Sant'Eustacchio

Due calciatori della Salernitana come esempi da seguire. E’ stata un pomeriggio indimenticabile per i ragazzi dell’Oratorio Sant’Eustachio, che hanno potuto trascorrere una giornata indimenticabile al fianco di Giulio Maggiore e Lorenzo Pirola. A prendere parte all’incontro targato “Keep Racism Out”, la campagna ideata dalla Serie A e volta a sensibilizzare i giovani e non solo sul fenomeno del razzismo e di ogni forma di discriminazione, sono stati i due atleti granata che hanno raccontato ai ragazzi presenti la propria esperienza calcistica, sottolineando l’importanza del rispetto e della collaborazione nello sport come nella vita. Presenti alla giornata anche i ragazzi del settore giovanile della Salernitana.

“Il rispetto dell’altro è alla base della vita, ed è fondamentale anche nello sport per ottenere risultati migliori. Il calcio è uno sport di squadra e deve unire, deve essere una delle prime armi che la società deve avere per portare un messaggio di unione” ha affermato il centrocampista granata Giulio Maggiore. “Nella Salernitana abbiamo tante nazionalità, culture e religioni diverse” ha aggiunto il difensore Lorenzo Pirola. “È importante rispettarle tutte e creare un legame con tutti”.