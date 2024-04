Salernitana, l'assist dell'ex bomber Pisano: "Ripartire dal settore giovanile" L'ex bomber: "Iervolino non ha tutto le colpe. Ora però serve sfruttare la forza del territorio"

Giovanni Pisano, storico bomber della Salernitana, è stato ospite di “Granatissimi”, programma in onda su Ottochannel. L’ex attaccante granata ha analizzato il momento della squadra granata, con la retrocessione in serie B ormai ad un passo: “Sono stati commessi tantissimi errori se ci ritrova in questo momento della stagione. Fino ad una settimana fa le dirette concorrenti ti hanno aspettato per la salvezza. Ma il problema è che la squadra non ci crede ormai da settimane. E’ mancata sempre fame, voglia di raggiungere per quell’obiettivo. Purtroppo si è con un piede e mezzo in serie B”.

Come ripartire, Pisano dà i suoi consigli: “Bisogna sfruttare questo tempo. Ora il presidente Iervolino dovrà presentare i nuovi programmi. Li aspetta di conoscere soprattutto la piazza. Questo è un momento importante sia per la prima squadra che per il settore giovanile. Sono sicuro che Iervolino farà chiarezza anche per scacciare via queste preoccupazioni sul futuro. Il presidente ha fatto delle scelte, si è affidato di uomini. Penso prima a De Sanctis e poi a Sabatini. A prescindere da Iervolino, ora servono le figure giuste. Io non me la sento di dargli troppe colpe perché anche gli altri hanno responsabilità negli errori fatti. Ora serve un ds che sappia muoverci a 360 gradi sul mercato per ripartire”.

Infine, una strigliata sul settore giovanile: “Lavoro da anni per la Fiorentina come osservatore e ora ci sono nove siciliani a Firenze nel giro delle Nazionali di categoria. La priorità per loro però resta la Toscana, poi viene il resto. Ora serve però investire sul settore giovanile, avere presenze fisse sul territorio, fare delle selezioni, strutturarsi per bene. Serve un grande lavoro di regia oltre che di precisione assoluta. Ora serve puntare sul territorio, sfruttare i tanti talenti campani che ritrovo in giro per l’Italia con le maglie di diverse squadre”.