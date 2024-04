Qui Lazio, Tudor senza big e con tanti ballottaggi Il croato costretto a rinunciare a quattro titolarissimi

Il ko in Coppa Italia con la Juventus e quello ancora più duro da mandare giù con la Roma nel derby. Per la Lazio sono ore di riflessioni, alla ricerca di energie e stimoli per mettersi alle spalle una settimana difficile e tenere in vita il sogno europeo.

Per Igor Tudor c’è da fare i conti soprattutto con le notizie non positive che sono arrivate dall’infermeria. Immobile salterà la sfida di domani per il problema al ginocchio rimediato nel derby. Out anche Romagnoli per l’infortunio muscolare patito sabato scorso. Non recupereranno nemmeno Provedel e Zaccagni.

Si ripartirà dal 3-4-2-1, con il rientrante Lazzari che tenta il sorpasso su Marusic. Felipe Anderson agirà sulla corsia mancina, con Cataldi che potrebbe far coppia con Guendouzi. Sulla trequarti è maxi-ballottaggio, con Luis Alberto, Isaksen, Kamada e Vecino che sperano. In attacco spazio ancora a Castellanos.