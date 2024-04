Lazio-Salernitana, le probabili formazioni: Colantuono vara novità Sfida all'Olimpico tra due deluse del campionato. Colantuono riparte dal 4-4-1-1

Il desiderio di uno scherzetto per rendere meno amaro il cammino verso la serie B. Lazio-Salernitana apre la 32esima giornata di serie A (fischio d’inizio alle ore 20:45). Un anticipo che per la Salernitana ha il sapore della doppia sfida: non solo la classifica, con i granata condannati all’ultimo posto ma anche la volontà di tirare uno sgambetto alla Lazio dell’ex co-patron Claudio Lotito.

Colantuono si affiderà ancora al 4-4-1-1, con qualche novità di formazione. Ochoa è ritornato e spera di poter rubare il posto a Costil. In difesa, riconfermati Pierozzi, Manolas e Pirola, con Pellegrino che verrà rispolverato come terzino sinistro. In mezzo al campo, ci saranno Maggiore e Lassana Coulibaly, con Bradaric che alzerà il suo raggio d’azione sulla corsia mancina. Tchaouna agirà sulla destra, con Candreva e Simy a fare coppia in attacco.

Tante assenze nella Lazio: fuori Immobile, Romagnoli, Zaccagni e Provedel. In dubbio anche Guendouzi e Pellegrini. Nel 3-4-2-1, spazio a Mandas protetto da Gila, Casale e Patric. In mezzo al campo Cataldi e Kamada, con sulle corsie Lazzari e Felipe Anderson. Sulla trequarti Isaksen e Luis Alberto alle spalle di Castellanos.

LAZIO-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI:

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Cataldi, Kamada, Felipe Anderson; Isaksen, Luis Alberto; Castellanos.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Pellegrino; Tchaouna, Maggiore, Coulibaly, Bradaric; Candreva; Simy.