Lazio-Salernitana, anche il presidente Iervolino all'Olimpico Ha seguito il riscaldamento a bordo campo; in tribuna incrocerà l'ex co patron Lotito

C'è anche Danilo Iervolino allo stadio Olimpico per Lazio-Salernitana. Il presidente dei granata, dopo aver saltato la sfida casalinga contro il Sassuolo, ha scelto di seguire la squadra a Roma. Una trasferta logisticamente agevole per l'imprenditore di Palma Campania che ha il suo quartier generale proprio nella Capitale. In tribuna Iervolino - che ha seguito il riscaldamento a bordo campo insieme al figlio, all'amministratore delegato Maurizio Milan, all'avvocato Francesco Fimmanò e a Pietro Bergamini, collaboratore di Walter Sabatini - incrocerà Claudio Lotito, ex co-patron della Salernitana da cui - tramite trust - ha rilevato la società campana. Non è da escludere, tra l'altro, che la trasferta nella Capitale contro i biancocelesti possa essere l'occasione anche per iniziare a intavolare qualche discorso di mercato: proprio la Lazio è interessata a Boulaye Dia, pezzo pregiato della rosa granata che, attualmente sta vivendo da separato in casa e che a giugno dovrà necessariamente salutare Salerno.