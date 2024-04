Lazio-Salernitana 4-1, annuncio di Luis Alberto: "Non voglio un euro, andrò via" Le parole del centrocampista a Dazn fanno rumore

La gioia a metà per la vittoria ma soprattutto il clamoroso annuncio sul futuro. Luis Alberto vuota il sacco al termine di Lazio-Salernitana 4-1: “Non voglio prendere un euro in più dalla Lazio e ho chiesto di rescissione - ha rivelato il centrocampista spagnolo ai microfoni di Dazn -. Questo club mi ha dato tanto ma è arrivato per me il momento di farmi da parte e di lasciare i soldi del mio contratto per altri".

Sulla vittoria: “Questo è un successo che non serve a tanto. Siamo riusciti ad imporci ma ora dobbiamo pensare a chiudere bene”.