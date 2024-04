Lazio-Salernitana 4-1, Colantuono: "Troppi errori, difficile sistemare le cose" Il tecnico granata: "Regalare ogni volta due gol diventa pesante"

Stefano Colantuono ha parlato ai microfoni di Lazio-Salernitana 4-1: "Sapevamo che ci aspettava un incontro difficile ma ci abbiamo messo del nostro. Dei quattro gol un paio li abbiamo regalati. Rimettere a posto le cose diventa difficile. Siamo stati bravi a riaprire il match ma non è bastato, soprattutto al cospetto di queste squadre così importanti.

Il momento non è ottimo tra infortuni e problemi. Volevo Candreva più centrale nel secondo tempo inserendo anche Legowski. Nel secondo tempo l’abbiamo tenuta sul 3-1 ma il quarto gol ci ha tagliato le gambe. La squadra è in un momento difficile da tanto tempo, subisce gol alla prima occasione. Non è facile reagire ma ai miei ho detto che dobbiamo dare di più. Ovvio non è possibile farlo con Lazio o con Bologna ma ora dobbiamo rialzarci e interpretare le partite in maniera diversa.

Dodici gol subiti nei primi 15 minuti? Purtroppo è un problema che si protrae di tempo. Quando cambi quattro allenatore vuol dire che ci sono problemi. Compromettere le gare per errori è un grande peccato.

Prossima stagione? Non è il caso di parlarne. Ci penseremo dopo con la società. Ora parlare di quello che sarà penso sia prematuro”