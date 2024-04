Lazio-Salernitana 4-1, Gyomber: "E' colpa nostra! Conta onorare maglia e tifosi" Autocritica dello slovacco: "Questa squadra non merita quello che stiamo facendo"

Norbert Gyomber ha parlato al termine di Lazio-Salernitana 4-1: “Non c’è rimasto niente da fare se non finire con dignità perché è una stagione bruttissima. Ne siamo consapevoli ma purtroppo dobbiamo accettarlo.

Il problema è di tutto, non solo la testa. E’ andato tutto male. Ci prendiamo le responsabilità perché siamo noi a scendere in campo e non possiamo fare altro che assumerci le nostre colpe.

Finale? Ci è rimasto lottare fino alla fine. Dobbiamo onorare questa maglia perché non si merita quello che stiamo facendo in campo, non lo meritano i nostri tifosi che ci hanno seguito sempre”.