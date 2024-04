Lazio-Salernitana 4-1, Tudor: "Reazione importante, ora serve mentalità" Il tecnico croato: "Dispiace la contestazione dei tifosi, sono liberi di farlo"

Igor Tudor ha parlato al termine di Lazio-Salernitana 4-1: “Non era facile, faccio i complimenti alla squadra, siamo usciti alla grande da un momento complicato. Potevamo anche fare più gol. Nel secondo tempo era un obiettivo non prendere una rete per iniziare a cambiare la mentalità. La Salernitana è entrata bene, si sono messi a specchio e ci hanno creato non poche difficoltà. In un clima surreale siamo stati bravi. Adesso tocca a noi portare la gente dalla nostra parte. La direzione però è quella giusta: siamo reduci da due sconfitte con Juventus e con la Roma che anche con il Milan ha fatto una super partita.

Zona Champions? Guardo poco la classifica, ragiono su una partita alla volta. Parlo molto ai calciatori, tutti sanno quello che devono fare quando entrano in campo.

Luis Alberto? Non voglio commentare il suo futuro, è una questione tra lui e la società. Mi limito a commentare la sua grande prestazione, poi capiremo come la società potrà convincerlo”.