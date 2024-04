Salernitana Primavera, pari-salvezza col Pescara. Boccolini: "Grande gioia" Il tecnico augura nella riconferma: "Obiettivo raggiunto, spero nella riconferma"

La Salernitana Primavera resterà nel campionato Primavera 2. La squadra campana ha raggiunto la salvezza con quattro giornate d'anticipo dopo il pari per 2-2 sul Pescara. Palumbo porta avanti gli ospiti al Volpe prima della rimonta granata: Boncori si procura il rigore che poi trasforma per il pari. Ferrari firma il gol del vantaggio granata prima del pari ospite firmato Palumbo.

“È stata una partita intensa soprattutto nel primo tempo, anche per merito del Pescara che si è giocato la sua chance per la salvezza per cercare di allungare sulle dirette concorrenti. Siamo stati bravi a ribaltare il risultato, poi purtroppo abbiamo preso il 2-2 che poteva essere anche evitato. Il secondo tempo è stata una gara all’insegna del caldo con ritmi un po’ più bassi ma abbiamo avuto anche un’opportunità importante nel finale con Portoresi, peccato ma è un buon risultato che da continuità a quelli ottenuti in quest’ultimo periodo”. Queste le parole dell’allenatore della primavera granata Alessandro Boccolini al termine di Salernitana – Pescara.

Il mister ha quindi concluso: “Da quando sono arrivato i ragazzi si sono impegnati sempre al massimo, devo ringraziare la Società che mi ha messo nelle condizioni perfette per allenare. Ringrazio tutto il mio staff, lo staff medico, i magazzinieri e tutte le persone che lavorano per noi. Questo è un bel gruppo, non solo in campo ma molto affiatato anche fuori dal rettangolo di gioco. È stato bello raggiungere l’obiettivo con quattro giornate di anticipo, adesso ci possiamo anche togliere qualche soddisfazione e far esordire qualche ragazzo più giovane”.