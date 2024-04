Salernitana, per la Fiorentina out Coulibaly: attesa per Maggiore Diversi calciatori da valutare per il tecnico

Quarantotto ore per staccare la spina e provare a recuperare le energie. Dopo il poker incassato a Roma con la Lazio, la Salernitana prova a ritrovare un po' di serenità. Difficile in un contesto ormai rassegnato, con la missione dignità lontanissima dal diventare realtà. I numeri horror della Salernitana continuano ad aggiornarsi, con l'umiliazione sportiva che non si arresta.

In vista della sfida con la Fiorentina, per Colantuono ci sarà da fare i conti anche con le notizie che arrivano dall'infermeria. C'è apprensione per le condizioni di Giulio Maggiore: l'ex Spezia deve fare i conti con il trauma al ginocchio che lo ha costretto al cambio all'intervallo della sfida con la Lazio. Il recupero del ligure sarebbe fondamentale soprattutto nel nome della squalifica di Coulibaly e con Basic in dubbio.

Da valutare anche le condizioni di Boateng: il tedesco ha alzato bandiera bianca per un colpo all'anca. Al suo posto scalda i motori Manolas per rientrare dal primo minuto. Rientrerà invece Pirola dopo la paura per il colpo alla testa.