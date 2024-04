Salernitana-Fiorentina, massima allerta per l’ordine pubblico Obbligo di tessera del tifoso per i viola. Il Gos vaglia le misure. Intanto la prevendita è un flop

Salernitana-Fiorentina sarà sfida sotto la lente d’ingrandimento per l’ordine pubblico. L’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive ha indicato la sfida dell’Arechi tra i match con connotati di rischio. Per la sfida di domenica è stato imposto l’obbligo di vendita dei tagliandi per il settore ospiti dell’Arechi ai residenti in Toscana e possessori di tessera del tifoso.

Misure al vaglio del Gos che potrebbe anche decidere di ridurre a 500 posti il settore come già successo con la Lazio. Lo stato di allerta si è innalzato dopo la sfida d’andata, con gli scontri registrati nel prepartita prima dell’ingresso dei tifosi ospiti al Franchi. Intanto non decolla la prevendita nonostante le, con Curva Sud Siberiano ancora disponibile.