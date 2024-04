Salernitana, Tchaouna è l'unica nota positiva: valutazioni in corso sul 20enne La cessione potrebbe garantire una plusvalenza importante ma l'attaccante potrebbe anche restare

In un anno pieno zeppo di amarezze e mortificazioni, l'unica nota positiva in casa Salernitana è forse rappresentata da Loum Tchaouna. Il 20enne, alla sua prima esperienza nel calcio italiano ed in serie A, è riuscito a mettersi in mostra, risultando tra i pochi - se non l'unico - a strappare almeno la sufficienza. Con tre reti e quattro assist in campionato, il francese ha attirato su di sé lo sguardo di numerosi club, sia in Italia che all'estero.

La Salernitana in estate lo ha prelevato a titolo gratuito dal Rennes, club al quale dovrà però corrispondere il 40% sulla futura rivendita. Da capire, adesso, se la società granata intenderà ripartire dal 20enne anche in serie B o se proverà a monetizzare da una possibile cessione per poi reinvestire sul mercato le risorse incamerate. Il prezzo potrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, cifra che potrebbe consentire alla Salernitana di realizzare una plusvalenza importante.

Nel frattempo Tchaouna è concentrato soltanto sul presente e proverà a chiudere nel migliore dei modi questo campionato, anche per mettersi ulteriormente in evidenza. Da domani, intanto, i granata si ritroveranno al Mary Rosy dove inizieranno a preparare la sfida di domenica contro la Fiorentina. Da valutare le condizioni di Maggiore, uscito per infortunio all'Olimpico; in dubbio anche Boateng che, pure, contro i biancocelesti non era apparso impeccabile. Quasi certe anche le assenze di Kastanos e Basic che non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni.