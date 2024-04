Salernitana-Fiorentina, allerta ordine pubblico: il Gos valuta restrizioni Possibile una riduzione del settore ospiti dopo le indicazioni dell'Osservatorio

Gli scontri registrati nella gara d’andata con sullo sfondo il fortissimo astio tra le due tifoserie. Il Gos si riunirà questa mattina e scioglierà le riserve per Salernitana-Fiorentina, in programma domenica alle ore 18:00. L’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive nei giorni scorsi aveva imposto la trasferta accessibile per i tifosi gigliati esclusivamente ai residenti in Toscana possessori di fidelity card. Ora però si ragiona sulla possibilità di poter ridurre la capienza della Curva Nord da 2000 a 500 posti, ripetendo già quanto determinato in stagione per la sfida con la Lazio.

Intanto, non si accende la prevendita per la sfida di domenica. Nonostante le promozioni e le tariffe al ribasso scelte dalla società restano fruibili ampie disponibilità in tutti i settori. Anche in Curva Sud Siberiano, il primo settore ad andare sempre sold-out nelle gare interne.